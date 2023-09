Masz dość idealnych influencerów? Instagram to rozumie i wprowadza nową funkcję

Otwieracie Instagrama. Co widzicie na samym początku? Prawdopodobnie nasze Stories (#reklama) lub idealne zdjęcia influencerów. Piękne krajobrazy, modne stroje i dopracowane ujęcia. A wy chcecie po prostu wrzucić zwykłe zdjęcie ze znajomymi...



To nie pasuje idealnie do waszego feedu (waszym zdaniem). Kolory nie są idealne. Dlatego zamiast wrzucenia, zapisujecie to zdjęcie w iCloudzie w folderze "znajomi" i idziecie dalej.