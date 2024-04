Ta bomba stała się legendą. Na wroga spadła - no cóż - kupa

Postanowiono zrzucić ją jak bombę, co wymagało od techników specjalnych przygotowań. Toalety - jak wiadomo - nie posiadają łączników z samolotami szturmowymi. Trzeba było osadzić ją na metalowej ramie, którą poprzez specjalne mocowanie podłączono do skrzydła. Toaleta, dostała też tak jak prawdziwa bomba, stateczniki ogonowe. Wszystko to zostało przygotowane w tajemnicy przed dowództwem.