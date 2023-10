Oto prawdziwa historia Top Gun. Tak polski samolot pomógł Amerykanom w Wietnamie

W projekcie Have Drill uczestniczyła niewielka grupa wybranych pilotów z sił powietrznych i marynarki wojennej USA, którzy mieli okazję zmierzyć się z MiG-17 w różnych warunkach i scenariuszach. Wybrani instruktorzy z powstającej właśnie szkoły Top Gun, która była elitarnym ośrodkiem szkolenia pilotów myśliwskich marynarki wojennej USA, byli zapraszani do lotów z MiG-17 w celu zapoznania się z jego charakterystyką i zachowaniem. Dane z projektu Have Drill były następnie przekazywane do szkoły Top Gun i do szkoły sił powietrznych USA, gdzie służyły do opracowywania i nauczania nowych metod walki powietrznej.