Bank sprawdzi, jak trzymasz smartfona. Tak ochroni cię przed oszustami

Co ciekawe ochrona behawioralna była już wcześniej dostępna dla klientów banku… ale tylko w serwisie bankowości elektronicznej GOonline. Teraz zostało rozszerzone do aplikacji mobilnej na smartfony, co jest zdecydowanie potrzebne, ponieważ Polacy zdecydowanie chętniej sięgają po bankowości mobilne niż bankowości internetowe, co potwierdzają liczne badania.