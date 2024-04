Popularny VPN żegna się z użytkownikami. O to, co się stanie z klientami

Atlas VPN to firma oferująca - jak sama nazwa wskazuje - oprogramowanie tworzące bezpieczne sieci punkt-punkt, dzięki którym ich użytkownicy mogą ukryć lokalizację, z której łączą się z internetem. Atlas VPN znany jest przede wszystkim poszukiwaczom darmowych aplikacji VPN, jednak firma wsławiła się, publikując liczne raporty, m.in. te dotyczące tego kiedy jest najmniejsza szansa na otrzymanie fałszywej wiadomości email czy sytuacji internetowej za naszą północno-wschodnią granicą.



Jednak to już ostatnie chwile, by korzystać z Atlas VPN. Bo firma zamyka interes.