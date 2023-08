Zbadali kiedy najlepiej wysłać maila. Zdziwisz się

Co ciekawe ma to swoje potwierdzenie w raportach do spraw bezpieczeństwa. Najwięcej fałszywych wiadomości przychodzi właśnie we wtorki (raport Menlo Security). Oszuści chcą wykorzystać zmęczenie i nieuwagę zniechęconych użytkowników. Nie przez przypadek właśnie we wtorki chętniej wysyłane są też oferty reklamowe. W końcu ludzie jakoś chcą poprawić sobie humor i zwiększa się prawdopodobieństwo, że coś kupią.