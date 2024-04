Wchodzą ważne zmiany na Allegro. Odczują je sprzedający i kupujący

Spora część kupujących nie dodaje komentarzy do swoich ocen. To sprawia, że nie każdy sprzedający wie, co wpłynęło na pozytywne lub negatywne doświadczenia zakupowe danego klienta – wyjaśnia nowość Allegro. Platforma liczy, że dzięki bardziej precyzyjnym uzasadnieniom sprzedający będą mogli poprawić swoje oferty.