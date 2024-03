Byłem na premierze tegorocznych Sharp TV, więc opowiem wam o rowerach i systemie operacyjnym

System TiVo… nie trafi jeszcze do oferty do Polski, choć Sharp pierwotnie brał pod uwagę wprowadzenie go nawet już do niektórych prezentowanych wyżej modeli. Firma jest jednak świadoma, że bez absolutnego kompletu aplikacji od lokalnych dostawców treści nie ma co rywalizować z urządzeniami z Google TV, Tizenem i webOS-em. Przedstawiciele Sharpa zapewniają jednak, że prace są prowadzone ze wszystkimi ważnymi polskimi dostawcami, w tym właścicielami HBO i TVN, Polsatem, Canal+ i resztą.