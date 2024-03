Uwaga - producenci telewizorów wpychają matryce IPS. Sprawdzaj, co kupujesz

Niedawno kolega z redakcji szukał taniego a dobrego telewizora. Sam wykonał wstępny research, zawężył grono do kilku modeli i spytał się nas o radę. Wśród wybranych modeli znalazł się telewizor marki Philips. Producent ten ma niestety duży bałagan w ofercie i nawet w ramach tego samego modelu oferuje zarówno urządzenia z IPS, jak i z LCD. W danym rozmiarze z jednym, w innym z drugim. To ważne, więc chcieliśmy to sprawdzić. Okazało się to wyzwaniem.