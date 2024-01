Początek roku, a tu taka niespodzianka - znakomita relacja możliwości do ceny. Telewizor Sharp FQ8 - recenzja

Wspomnianemu procesorowi należy się jeszcze dodatkowa uwaga: odświeżanie 144 Hz docenią głównie gracze-entuzjaści podłączający do telewizorów swoje gamingowe pecety, żadna konsola do gier nie oferuje płynności wyższej niż 120 Hz. Tyle że Sharp jako jeden z pierwszych producentów stosuje SI do upłynniania ruchu również do 144 Hz. Dlaczego do tego przydają się inteligentne algorytmy? 144 Hz to co prawda wielokrotność filmowego 24 Hz, co oznacza łatwe zadanie dla upłynniacza. Treści online często jednak emitowane są w 30 Hz lub w 60 Hz, co przy upłynnianiu powoduje problemy z płynnością obrazu i artefaktami. FQ8 radzi sobie z tym bezbłędnie, choć oczywiście upłynniacz (Active Motion 1400M) można wyłączyć.