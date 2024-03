Mapy Google z nowymi funkcjami. Oto do czego się przydadzą

Pierwsza zmiana zapowiedziana na blogu Google to aktualizacja list miejsc na mapach Google. Co tydzień Mapy Google będą generować trzy typy list dla danego miasta lub miejscowości. Pierwszą z nich będzie lista trendów, czyli aktualizowana co tydzień lista miejsc, które ostatnio odnotowały wzrost popularności w Mapach Google. Kolejną z nich jest lista top, czyli lista miejsc, które niezależnie od okoliczności są popularne zarówno wśród miejscowych, jak i turystów. Ostatnią z nich jest lista perełek, czyli dobrze ocenianych, lecz mało popularnych miejsc.