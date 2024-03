Ten robot jest przerażająco ludzki. Pokazali wideo, na którym widać, co potrafi

W ostatniej sztuczce człowiek pyta Figure 01, co powinno się stać w następnej kolejności, na podstawie rozmieszczenia naczyń na stole. Robot odpowiada, że naczynia prawdopodobnie trafią do suszarki. Człowiek potwierdził jego odpowiedź i poprosił Figure 01, aby to zrobił. Robot wykazał się precyzją, umieszczając kubek do góry nogami i talerz obok innych talerzy.