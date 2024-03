1500 osób musi iść pod kościół, żeby porozmawiać przez telefon. W tym mieście mają problem

- Proponuję jednak zobaczyć na Google Maps, co to są za miejscowości. Tak naprawdę bowiem są to przysiółki np. z trzema domami albo wręcz miejsca ze statusem miejscowości, w których nikt nie mieszka. To nie tak, że wieś z 50 domami jest odcięta od świata i nikt tam nie ma zasięgu – precyzował w rozmowie z Portalem Samorządowym Witold Tomaszewski, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej.