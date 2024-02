Te okulary mają supermoce. I najśmieszniejszy sposób ładowania w historii

Frame ma ambicję wyróżnienia się na rynku, gdzie dotychczasowe próby wprowadzania inteligentnych okularów napotykały ogromne trudności. Dodatkowo, poprzez współpracę z aplikacją Noa od Brilliant Labs, Frame wykorzystuje sztuczną inteligencję do różnych zadań i oferuje darmową wersję, przygotowując również płatny poziom usług. Noa zawiera w sobie asystenta opartego na sztucznej inteligencji, który wykorzystuje OpenAI do analizy wizualnej, Whisper do tłumaczenia oraz Perplexity do wyszukiwania w sieci.