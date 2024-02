Korea Północna ma swojego Netfliksa. Oto na czym jest oglądany

Korea Północna ma wiele problemów na wielu płaszczyznach, a u stóp każdego z nich leży ustrój polityczny. Każdy, kto, choć parę razy czytał (lub oglądał) przekazy medialne o Kraju Kimów zdaje sobie sprawę, że jest to kraj zamknięty i objęty sankcjami, gdzie technologia nie dociera - a jeżeli dociera to jedynie do elit.



Obecnie urzędujący Kim Dzong Un - po uprzedniej, odgórnej kontroli - stał się bardziej chętny oddać w ręce obywateli sprzęt elektroniczny. Co prawda chińskiej produkcji i z odpowiednimi modyfikacjami, często za dość wysoką cenę, ale jednak. W poprzednich tekstach z cyklu starałam się przybliżyć świat smartfonów oraz rynek tabletów w Korei Północnej, gdzie także poruszyłam tematy łączności cywilnej w KRLD. Teraz pochylę się nad kolejnym aspektem: komputerami i (ku zdziwieniu wielu) Smart TV.