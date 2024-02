Mieszkańcy wsi nie chcą masztu 5G. Protestują, a powinni się cieszyć

Jeden z radnych zaproponował, by Rada Gminy zaproponowała inną lokalizację, „bardziej oddaloną”. Janusz Goliszek, wójt gminy Karczmiska, zauważa, że nie ma prawnych podstaw do zablokowania inwestycji. Ma pisać w tej sprawie do starosty i konserwatora zabytków, a oprócz tego przyznaje, że „ruch społeczny jak najbardziej jest wskazany”. Czyli niewiele można zrobić, ale niech mieszkańcy będą głośni, a może operator się ugnie. Cóż, nie byłby to pierwszy przypadek, gdyby tak się faktycznie stało.