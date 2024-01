W sieci czekają na nas nie tylko wspaniałe oferty. Tak cyberprzestępcy polują na podróżujących

Fałszywe loterie, promocje, ankiety. Cyberprzestępcy podszywają się pod znane linie lotnicze i oferują nam darmowe lub bardzo tanie bilety lotnicze, jeśli weźmiemy udział w losowaniu, ankiecie lub zapiszemy się do newslettera. Wymagają od nas podania naszych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a czasem nawet numer karty kredytowej lub hasło do konta. W ten sposób mogą wykorzystać nasze dane do kradzieży tożsamości, oszustw finansowych lub szantażu. Przykładem jest fałszywa loteria, która obiecywała dwa bilety w klasie biznesowej do dowolnego miejsca na świecie.