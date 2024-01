Microsoft przyznaje: "agenci rosyjskiego wywiadu włamali się na konta kierownictwa, ukradli dane"

Niestety nie jest jasne jakie informacje właściwie wykradziono. Co więcej, z uwagi na ich poufność, te informacje zapewne nigdy nie zostaną ujawnione lub co najmniej nieprędko. Można jednak zakładać, że część z maili to korespondencja liderów Microsoftu z liderami innych firm, czy nawet z kluczowymi politykami i urzędnikami. Tak poufne dane w rękach wrogo nastawionego do świata zachodu kraju to potencjalnie istotny problem. Microsoft przyznaje, że atak ten skłonił firmę do przeznaczania jeszcze większych środków na cyberbezpieczeństwo, co jest jedynym pozytywnym akcentem tej historii.