Rytuał miłości miał przynieść szczęście. Są groźby i nerwy, bo okazał się internetowym oszustwem

Pamiętajmy, że dla cyberprzestępców ważna jest każda emocja. Żerują też na strachu, jak zostało ukazane także w tym przypadku. Nie muszą nawet dysponować intymnymi nagraniami, bo wystarczy, że zasugerują, że są w posiadaniu takich. Tego typu oszustwa krążą w sieci od dawna, a ludzie dają się podejść, bo boją się, że światło dzienne ujrzą informacje na temat tego, co oglądają w internecie i jak się przy tym zachowują. Bardzo często dostęp do takich nagrań to bluff, ale niektórzy wolą zapłacić i mieć spokój, niż zastanawiać się, czy to prawda, czy może sprytny wybieg.