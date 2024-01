Biedronka zaleje Polskę ładowarkami do samochodów elektrycznych. I to takimi z potężną mocą

Każda stacja przy wybranych sklepach sieci Biedronka dysponuje mocą 120 kW, co w praktyce oznacza możliwość szybkiego naładowania elektryka (z baterią o pojemności 50 kWh) w czasie ok. 20-30 minut, a więc adekwatnym do czasu trwania zakupów w pobliskim sklepie sieci Biedronka. Po takiej operacji możliwe będzie przejechanie przykładowym autem elektrycznym około 200 km.