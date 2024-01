Kamizelka kuloodporna to polski wynalazek. Miał być luksusem dla gangsterów

Szczepanik chciał pokolorować świat. W 1899 r., mając zaledwie 27 lat, zaprezentował swój wynalazek małej kolorowej kliszy fotograficznej. Ale to nie był jego jedyny wkład w próbę rozjaśnienia szarej rzeczywistości. Jego wynalazek maszyny do tkania kolorowych obrazów był tak przełomowy, że nawet Mark Twain chciał nabyć prawa do urządzenia. Choć się nie udało, to co pozostało z jego zainteresowania urządzeniem, to gobelin z podobizną Twaina, zaprojektowany przez Szczepanika i wyprodukowany za pomocą jego maszyny do tkania.