Polsten - polski wynalazek, który pomógł wygrać II wojnę światową

20 mm działko Polsten to przykład polskiego geniuszu inżynieryjnego, który przyczynił się do zwycięstwa aliantów nad nazistowskim reżimem. To broń przeciwlotnicza o prostym projekcie, niskim koszcie i wysokiej skuteczności. To także dowód na to, że polscy naukowcy i wynalazcy nie dali się złamać okupacji i kontynuowali swoją pracę na rzecz wolności i demokracji.