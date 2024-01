Astronauta prawie się utopił w kosmosie. Oto mrożąca krew historia spaceru kosmicznego

Spacer został przerwany zaledwie po 1,5 godziny, gdy Parmitano zgłosił, że w jego hełmie zbiera się woda. Początkowo Parmitano myślał, że to pot, który gromadzi się na tyle jego łysiej głowy. Jednak woda szybko zaczęła się rozlewać po całym hełmie, zalewając mu oczy, nos i usta. Parmitano nie mógł widzieć, słyszeć, ani mówić. Woda mogła go udusić lub nawet utopić, gdyby dostała się do jego płuc. Była to jedna z najbardziej dramatycznych sytuacji, jakie miały miejsce podczas spacerów kosmicznych od czasów programu Gemini w latach 60. XX wieku.