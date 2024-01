Z takim telewizorem nie ma już innych potrzeb. Hisense UXKQ to imponujące cacko

UXKQ podnosi poprzeczkę i zapewnia nie tylko odświeżanie z częstotliwością 120 Hz, które - trzeba przyznać - jest już typowe dla większości telewizorów, ale też zgodność z sygnałem 144 Hz. Ten nawet jeszcze nie jest obsługiwany przez żadną konsolę do gier, docenią go póki co wyłącznie posiadacze PC z ambicjami na e-sport. To jednak świadczy o tym jak responsywny i szybki jest to sprzęt. Gotowy nie tylko na bieżący sprzęt gamingowy, ale również na ten, co dopiero ma nadejść.