Ile głów ma rozgwiazda? Odpowiedź może was zaskoczyć

Ogromna większość zwierząt - począwszy od owadów, przez gady, ptaki, ryby, aż po ssaki, do których należymy oczywiście także my, ludzie - posiada tak zwaną symetrię dwustronną ciała. Oznacza to po prostu, że nasze ciała są symetryczne wzdłuż linii prowadzonej przez środek naszych organizmów. To cecha, która wydaje się nam jak najbardziej naturalna i zwyczajna. Symetria dwustronna, najczęściej spotykana w przyrodzie, pozwala każdemu na pierwszy rzut oka zidentyfikować położenie głowy, tułowia, kończyn i innych części ciała większości organizmów.