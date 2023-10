Trafili na sygnał radiowy z kosmosu. Ma 8 miliardów lat i pomoże rozwiązać wielką zagadkę

Jeśli policzymy ilość normalnej materii we Wszechświecie - atomów, z których wszyscy jesteśmy zbudowani - okaże się, że brakuje ponad połowy tego, co powinno tam być. Uważamy, że brakująca materia ukrywa się w przestrzeni między galaktykami, ale może być tak gorąca i jednocześnie rozproszona, że nie można jej zobaczyć przy użyciu zwykłych technik. Tym, dzięki czemu możemy ją uchwycić, są szybkie rozbłyski radiowe, które reagują na obecność takiego zjonizowanego materiału. Nawet w przestrzeni, która jest prawie idealnie pusta, mogą one sygnalizować obecność wszystkich elektronów, które w niej są, a to pozwala nam zmierzyć, ile materii znajduje się między galaktykami.