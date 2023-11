Katastrofa lotnicza pod Palomares. Cztery bomby atomowe spadły na Hiszpanię

Wkrótce po wypadku, na miejsce przybyły hiszpańskie i amerykańskie służby ratunkowe, wojskowe i cywilne. Ich zadaniem było odnaleźć i zabezpieczyć bomby, a także ocenić i ograniczyć skażenie radioaktywne. Trzy bomby, które spadły na ląd, zostały szybko zlokalizowane i przetransportowane do bazy lotniczej w Sewilli, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Czwarta bomba, która wpadła do morza, stanowiła większe wyzwanie.