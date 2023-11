Najnowszy iPhone stopił się w nocy. Pracownicy Apple'a w szoku

Od premiery iPhone'ów 15 minęły już ponad dwa miesiące, a stopienie iPhone'a to pierwszy taki przypadek. W przeszłości, gdy pojawiały się problemy z baterią, na przykład w przypadku Samsunga Galaxy Note 7, doniesienia o awariach dochodziły do nas lawinowo z różnych zakątków świata. Ale jeden przypadek stopionego iPhone'a nie jest powodem do paniki. Warto tutaj też podkreślić, że użytkownik Reddita nie korzystał z dedykowanej do iPhone'a ładowarki.