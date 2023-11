To koniec kultowych kart graficznych. Możesz mieć taką w swoim komputerze

Co prawda dopiero teraz dowiadujemy się o decyzji AMD o ograniczeniu wsparcia, to pierwsze kroki w tej sprawie zostały poczynione już we wrześniu. Sterownik graficzny oznaczony numerem 23.9.3 dla kart graficznych RX 400, RX 500 i Vega miał pod maską zupełnie inne oprogramowanie, niż ten stworzony dla w dalszym ciągu wspieranych kart graficznych Radeon RX na architekturze RDNA (RX 5000, 6000, 7000).