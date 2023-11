Nowe karty graficzne NVIDIA nadchodzą. Mają być Super

Wcześniejsze doniesienia sugerują, że to właśnie GeForce RTX 4070 Super zyska największe zmiany względem podstawowego RTX 4070. Jeśli obecnie zastanawiasz się nad kupnem tej karty (lub całego komputera z tą kartą graficzną), a jednocześnie chcesz zyskać sprzęt na lata, to poczekanie tych dwóch miesięcy do stycznia wydaje się najlepszą opcją - nowe RTX-y powinny trafić do regularnej sprzedaży również w styczniu, więc nie jest to odległa perspektywa.