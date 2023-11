Chcesz kupić nową kartę graficzną GeForce? To może cię przekonać

Nie wiemy, czy karty graficzne GeForce RTX 4000 Super będą znacząco droższe od ich podstawowych modeli, ale jeśli RTX 4070 Super będzie kosztował tyle samo na start co model RTX 4070 (3199 zł), to szykuje się nowy hit cenowy. Specyfikacja nowego modelu bardziej przypomina RTX-a 4070 Ti, więc raczej bym oczekiwał, że układy Super będą kosztowały więcej. Warto jednak zaznaczyć na koniec, że są to nieoficjalne specyfikacje, które mogą się jeszcze zmienić. Musimy czekać na faktyczną premierę.