Czy można zostać zabranym z ziemi przez przelatujący samolot? Proszę bardzo, nie ma sprawy

System Fulton został on opracowany w latach 50. XX wieku przez wynalazcę, filmowca i podróżnika Roberta Edisona Fultona Jr., który chciał stworzyć sposób na szybkie i bezpieczne ewakuowanie ludzi z niebezpiecznych terenów. System ten był wykorzystywany przez CIA, USAF oraz US Navy do ratowania agentów, pilotów i żołnierzy z miejsc takich jak dżungla, pustynia czy arktyczny lód. Jak działał ten niesamowity wynalazek?