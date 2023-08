Karabin strzelający rakietami. Wojsko go nie chciało, strzelał z niego agent 007

Dziś Gyrojet jest częścią historii broni i fascynuje kolekcjonerów i miłośników militariów. Jego oryginalny design i innowacyjna koncepcja sprawiają, że jest to unikatowa broń, która wyróżnia się spośród innych. Gyrojet to broń, która wyprzedziła swoje czasy, ale też zbytnio odstawała od rzeczywistości. Była to próba stworzenia broni idealnej, która okazała się być pełna niedoskonałości. Była to broń, która miała być przyszłością, ale stała się przeszłością. Była to broń, która wystrzeliwała rakiety, ale nie podbiła świata.