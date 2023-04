Sowieci chcieli stopić Arktykę. Mieli zbudować mur z lodu jak z "Gry o tron"

Borysow chciał wypompować zimną wodę morską z Oceanu Arktycznego przez tamę do Morza Beringa i północnego Pacyfiku. To przemieszczenie umożliwiłoby napływ cieplejszej wody z północnego Atlantyku, wyeliminowanie słodkiej wody w warstwie powierzchniowej w ciągu kilku lat, a tym samym zapobiegłoby tworzeniu się lodu w basenie arktycznym, tworząc cieplejsze warunki klimatyczne. Do tej operacji wykorzystana miała być elektrownia jądrowa o mocy 2000 megawatów, zbudowana na zamarzniętym wybrzeżu Syberii, a śruby tamy fizycznie obróciłyby bieg oceanów.