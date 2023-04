Akustyczny kotek i szpiegujące gołębie. Tak wyglądała wojna wywiadów

Akustyczny kotek to nie jedyna podobna operacja CIA z udziałem zwierząt. Fotografujące gołębie były częścią tajnego programu CIA o nazwie "Tacana", który miał na celu zdobycie informacji o obiektach wojskowych ZSRR podczas zimnej wojny. CIA wykorzystywało do tego celu gołębie pocztowe, które były tresowane do latania między dwoma punktami. Na ich piersiach montowano miniaturowe kamery, które były zdolne do robienia zdjęć z odległości kilkudziesięciu metrów. Kamery były zaprogramowane do wykonywania zdjęć co kilka sekund lub w odpowiedzi na dźwięk. Na 8 mm filmie mieściło się 200 fotografii.