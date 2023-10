Chcieli dobrze, wyszło jak zwykle. Oto śmiercionośne wynalazki, które powstały w dobrej wierze

Po pierwsze, w ramach swojej pracy jako inżynier chemik w General Motors, Midgley odkrył w 1921 r., że dodanie tetraetyloołowiu do benzyny rozwiązuje problem „stukania" w silniku. Odkrycie to doprowadziło do powstania benzyny ołowiowej i dało potentatowi z dziedziny motoryzacji miliony dolarów zysków, jednocześnie doprowadzając do trudnego do oszacowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne i (początkowo jedynie w USA) miliony ludzi.