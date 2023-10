Wsiądziesz do tych pociągów, postoisz godzinę. I to nie z powodu PKP

To za sprawą podpisania rozporządzenia dotyczącego pojedynczej obsady maszynistów przy jeździe z prędkością powyżej 130 km/h. Do tej pory wyższe prędkości możliwe były tylko wtedy, gdy w kabinie znajdowało się dwóch maszynistów. Teraz to się zmieni, co oznacza, że więcej pociągów będzie mogło jechać szybciej. PKP Intercity szacuje, że dzięki temu punktualność ich składów wzrośnie co najmniej 5 proc.