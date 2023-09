Niemiec płakał jak... stał na peronie. Pociągi sąsiada spóźniają się częściej niż nasze

Przyczyna podobna do naszej – liczne remonty. Rynek Kolejowy przypomina, że do 2030 roku w Niemczech ma zostać wyremontowanych 4,2 tys. km torów i co trzeci dworzec. I chociaż na początku trochę naśmiewałem się z problemów niemieckiej kolei, to do śmiechu być nie powinno, bo z podobnymi utrudnieniami zmagamy się my. Przebudowa dworca Zachodniego w Warszawie wywołuje olbrzymie perturbacje. Ale za to skończone inwestycje sprawiają, że ostatecznie jeździ się szybciej, czego dowodem jest nowy jesienny rozkład jazdy, wprowadzający korekty umożliwiające podróżowanie w rekordowym dla polskiej kolei czasie.