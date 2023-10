Zmiana czasu w Polsce ma długą i burzliwą historię, która zaczęła się w okresie międzywojennym. W 1919 r., po odzyskaniu niepodległości, Polska wprowadziła czas środkowoeuropejski (CET), który był o godzinę do przodu od czasu uniwersalnego (UTC). W tym samym roku, po raz pierwszy zastosowano również czas letni, który polegał na przesunięciu zegarów o godzinę do przodu w ostatnią niedzielę kwietnia i cofnięciu ich o godzinę do tyłu w ostatnią niedzielę października. Zmiana czasu miała na celu lepsze wykorzystanie światła dziennego i oszczędność energii. Zmiana czasu obowiązywała w Polsce do 1922 r., kiedy to została zniesiona.