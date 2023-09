10 wojskowych wynalazków, których używasz na co dzień. Dziewiąty totalnie cię zaskoczy

GPS składa się z trzech segmentów: kosmicznego, naziemnego i użytkownika. Segment kosmiczny to konstelacja satelitów GPS, które krążą wokół Ziemi na wysokości około 20 tysięcy kilometrów. Satelity te wysyłają sygnały radiowe do odbiorników GPS na Ziemi, zawierające informacje o swojej pozycji i czasie. Segment naziemny to sieć stacji naziemnych, które monitorują i kontrolują satelity GPS, korygując ich orbity i zegary. Segment użytkownika to odbiorniki GPS, które mogą być wbudowane w różne urządzenia, takie jak smartfony, zegarki, samochody czy samoloty. Odbiorniki te odbierają sygnały z co najmniej czterech satelitów GPS i obliczają swoją pozycję na podstawie różnicy czasu między wysłaniem a odebraniem sygnału.