Ten telewizor Panasonica chce przemówić do portfeli graczy. Ma mnóstwo argumentów

Telewizorów na rynku jest cała masa, ale nie wszystkie kierowane są do tego samego odbiorcy. Niektóre stworzone są po to, by oglądać w nich filmy, a inne stawiają na upłynniacze poprawiające wrażenia z oglądania meczy. Nie zawsze jednak idą z tym w parze funkcje istotne w kontekście gier wideo - ale na szczęście w przypadku Panasonic TX-77MZ2000E wszystko jest na swoim miejscu.