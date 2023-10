Klimatyczna Bzdura Kadencji: Maria Kurowska i emisja CO2

Później, wykorzystując własne media społecznościowe, posłanka Kurowska kontynuowała temat: „Obalamy kolejne kłamstwo ogłupiające ludzi, które stoi za zakazem samochodów spalinowych i forsowaniem elektryków! UE chce zmniejszyć emisję CO2 do zera. A przecież dwutlenek węgla jest niezbędny do życia człowieka i roślin! Do życia całej planety! Chcemy zagłodzić Ziemię?”