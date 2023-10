Kivi nie odpuszcza. Dawno nikt nie oferował tak dobrze wyposażonych telewizorów w tak niskiej cenie

Na rynku telewizorów premium - czyli odbiorników, których wartość zbliża się do kwoty 10 tys. zł - łatwo wskazać topowych producentów. To dość stała grupa producentów, głównie z Korei i z Japonii i trudno się dziwić, że sytuacja się nie zmienia. Projektowanie i produkcja elektroniki to ogromne wyzwanie. Debiutanci, nawet przy znacznych inwestycjach w badania i rozwój, niemal zawsze muszą zdobyć najpierw doświadczenie rynkowe, co zajmuje wiele sezonów handlowych. Czyli wiele lat.