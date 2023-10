Gdzie i jak kupić bilet na pociąg? Takiego luksusu jeszcze nie było

O aplikacji Polregio wspominam trochę z kronikarskiego obowiązku. Z jednej strony to program największego polskiego przewoźnika, więc nie wypada inaczej. Z drugiej – cóż, całość działa tak, jak aplikacja Koleo, tyle że pozbawiona jest biletów na inne niż Polregio pociągi. Na plus zaliczyć można możliwość sprawdzenia rozkładów obowiązujących na danym dworcu, ale brak mapy pozwalającej śledzić pociągi na żywo to już spore rozczarowanie. Jeżeli ktoś podróżuje wyłącznie pociągami akurat tego przewoźnika to aplikacja ma pewnie jakiś sens, ale zdecydowanie lepiej postawić raczej na Koleo.