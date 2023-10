Jak zyskać dodatkową przestrzeń w domu na zgłoszenie do 70m2?

W jaki jeszcze sposób zyskać więcej przestrzeni w małym domu? Dobrym pomysłem jest między innymi to, by jeden pokój pełnił różne funkcje. I tak na przykład sypialnia z powodzeniem może stać się też miejscem do pracy czy domowym gabinetem. Wystarczy zamontować w pomieszczeniu składane biurko – gdy nadejdzie czas pracy, można je rozłożyć, dostawić krzesło lub fotel i oddać się w komfortowych warunkach obowiązkom zawodowym. Z kolei, gdy praca zostanie skończona, blat wystarczy złożyć. Dzięki temu, że będzie przylegał do ściany, w pokoju zostanie więcej miejsca. Wielofunkcyjne meble to jeden z lepszych sposobów na zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniach o niedużym metrażu. Wśród sztuczek aranżacyjnych sprzyjających powiększeniu małej przestrzeni można wymienić także zastosowanie szaf zabudowanych zamiast wolnostojących. Zmieści się w nich o wiele więcej rzeczy i akcesoriów, na które trudno szukać miejsca gdzie indziej. Szafa sięgająca od podłogi do sufitu pozwoli funkcjonalnie wykorzystać każdy centymetr powierzchni. Warto również optycznie powiększyć przestrzeń, stosując lustra i przeszklenia, które będą odbijać światło, a także wybierając jaśniejsze odcienie farb na ścianę.