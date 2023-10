Pancerny jak czołg, a waży kilogram. Dell prezentuje niezwykłego PC

Tablet ma certyfikaty IP-65 i MIL-STD 810. Ma wytrzymać upadki z wysokości 1,2 m i pracować sprawnie w temperaturach -28 C - 62 C. Pracuje pod kontrolą Intel Core 12. generacji (do Core i7) z do 32 GB pamięci LPDDR5. Za pamięć masową robi moduł NVMe SSD (do 2 TB). Wyświetlacz pracuje w rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i ze szczytową jasnością 1000 nitów, panel dotykowy można obsługiwać w rękawiczkach. Oferowana łączność to Wi-Fi 6E, GPS i 5G. Tablet można zabezpieczyć odciskiem palca lub twarzą (zgodne z Windows Hello).