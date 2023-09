Masz ten sprzęt Xiaomi? To nie masz co liczyć na aktualizację

Niestety jak się okazuje, MIUI 15 będzie ostatnią jakąkolwiek aktualizacją dla Xiaomi Pad 5. Sprzęt ma na karku zaledwie dwa lata, a po uzyskaniu uaktualnienia po pewnym czasie trafi na listę Xiaomi EOL, czyli urządzeń, które nie są już aktualizowane. Najpewniej stanie się to we wrześniu następnego roku, czyli trzy lata po oficjalnej premierze tabletu, choć nie jest to do końca pewne - najlepiej śledzić stronę internetową EOL.