Już tworzą płyn do prania w kosmosie i szampon do mycia włosów na pustyni. „Nie wiemy, gdzie ludzie będą mieszkać”

Victor Aguilar, Procter & Gamble: Opracowujemy wiele technologii, dzięki którym nasze produkty i opakowania są bardziej wydajne i lepiej służą środowisku. Mówiąc o "zrównoważonej efektywności", mam na myśli to, że kierujemy się potrzebami konsumenta, ale też inspirujemy się nauką. Korzystamy z "analizy cyklu życia produktu", aby dowiedzieć się, jaki ma on wpływ produktu na środowisko. W tym celu współpracujemy z różnymi podmiotami z branży nad recyklingiem większej ilości tworzyw sztucznych, ponieważ uważamy, że istnieje możliwość, aby poprawić ich obieg. Używamy coraz więcej opakowań papierowych jako alternatywy dla plastiku. Jest to jeden ze sposobów, w jaki zamierzamy sprawić, by 100 proc. naszych opakowań nadawało się do recyklingu lub ponownego użycia. Do 2030 roku planujemy również zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych w opakowaniach o 50 proc. Zastąpiliśmy już niektóre plastikowe opakowania papierowymi, a obecnie rozważamy wykorzystanie papieru w naszych pieluszkach i produktach do higieny dla kobiet, ponieważ folie plastikowe, które są w tych produktach obecne, są trudne do recyklingu. Ogólnie, uważamy, że istnieje wiele możliwości redukcji plastik.