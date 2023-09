Ocenianie punktowe gier? Dramat na przykładzie Starfield

Zazdroszczę fanom fantasy i komiksów. Od wielu lat popkultura rozpieszcza ich fantastycznymi produkcjami ze świata filmu, telewizji czy gier wideo. Jako fan realistycznego science-fiction (nie znam właściwej nomenklatury, wydaje mi się, że nie istnieje) czuję się w porównaniu do was zaniedbany. Mam się z czego cieszyć i ja oczywiście. Taki Interstellar scenariusza i reżyserii Christophera Nolana to istne arcydzieło, a serial The Expanse w mojej ocenie to jedna z najlepszych produkcji w historii telewizji. Tym niemniej na jedną udaną produkcję z gatunku klasycznego science-fiction przypada z 10 udanych produkcji ze świata smoków czy superbohaterów.