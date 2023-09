Snapchat z nowymi funkcjami. Rodzice będą zachwyceni

Co prawda złota era Snapchata już dawno minęła, ale wciąż wiele nastolatków korzysta z tej aplikacji. Ta jest cały czas uaktualniania i od czasu do czasu zyskuje nowe funkcje - kilka miesięcy temu została wyposażona we własnego asystenta bazującego na sztucznej inteligencji, teraz natomiast firma wzięła się za podstawowy, bardzo ważny aspekt, czyli bezpieczeństwo nastolatków - utrudniając nawiązywanie kontaktu z nieznajomymi.